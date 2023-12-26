رئيس الحكومة يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له

استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف، مرفوقا بالرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد سعد الخلب، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن معجب الحويزي، ورئيس مجلس الأعمال التونسي السعودي عمر العجاجي، بحضور سفير المملكة العربية السعودية بتونس عبد العزيز الصقر، ومن الجانب التونسي وزيرة المالية ووزيرة الاقتصاد والتخطيط بالنيابة سهام البوغديري نمصية، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة أحلام الباجي.



وأكد أحمد الحشاني في هذا اللقاء، أهمية انعقاد الدورة الحادية عشر للجنة التونسية السعودية المشتركة ببلادنا، مثمنا ما سيترتب عنها من اتفاقيات في مختلف المجالات بما سيعزز علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين، منوّها بتزامن انعقاد اللجنة مع التئام ملتقى الشراكة والاستثمار التونسي السعودي بمشاركة هامة من رجال أعمال تونسيين وسعوديين، وما سيسفر عنها من شراكات واعدة.

كما هنأ رئيس الحكومة بالمناسبة الوزير السعودي، باستضافة المملكة العربية السعودية لمعرض "اكسبو 2030".



...



من جهته اعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ان احتضان بلادنا لأشغال اللجنة التونسية السعودية المشتركة سيعطي دفعا جديدا للتعاون الاقتصادي والاستثمار بين البلدين مما سيعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.



