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مكتب البرلمان يحيل مشروع القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر إلى لجنة الحقوق والحريات

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 10:53 قراءة: 0 د, 41 ث
      
نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء، في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر.

وقرّر المكتب، المجتمع بإشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وبإجماع الحاضرين، إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرّأي من قبل لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه.
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يشار إلى أنّ مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر، مودع بمجلس نواب الشعب منذ جوان 2020 والنقاشات متواصلة بشأنه منذ 11 نوفمبر 2021 .



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