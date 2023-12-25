تجارة خارجية : أكثر من 27  بالمائة من الصادرات التونسية تكون إلى الدول التي تشملها شبكة التمثيليات التجارية التونسية بالخارج

قدرت قيمة الصادرات التونسية إلى الدول التي تشملها شبكة التمثيليات التجارية التونسية بالخارج لمركز النهوض بالصادرات، موفى شهر نوفمبر 2023، ب 42ر15 مليار دينار، وتمثل هذه الحصة 5ر27 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد، وفق ما أفاد به، الاثنين، الرئيس المدير العام لدار المصدر مراد بن حسين.



وسجلت نفس الصادرات نحو البلدان المشمولة بشبكة التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات، ارتفاعا بنسبة 6ر14 بالمائة، خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2023، مقابل ارتفاع إجمالي الصادرات التونسية بنسبة 6ر7 بالمائة، وفق ما أكده المسؤول، خلال انعقاد الصباح التاسع للتصدير، بدار المصدر، تحت عنوان "أين التصدير سنة 2024؟

تسليط الضوء على 30 سوقا تغطيها شبكة التمثيليات التجارية التونسية بالخارج".



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ومن بين 15 دولة تغطيها شبكة التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات، شملت الصادرات 9 دول وهي، إيطاليا وهولندا وروسيا وبولندا وليبيا والجزائر والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال .



واكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات،بالمناسبة، على الدور الحاسم لتمثيليات التونسية للمركز، التي تعتبر ركائز أساسية للتصدير في تنمية التجارة وإقامة علاقات مهنية لصالح المؤسسات التونسية، وذلك بفضل حضورها المباشر في الأسواق الخارجية.

وأفاد بن حسين، في ذات السياق، ان "مهمة هذه التمثيليات تتمثل في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تنمية الصادرات التونسية نحو الأسواق الخارجية وضمان الدعم اللازم للشركات التونسية المصدرة (المشاركة وتنظيم اللقاءات المهنية، الرصد التجاري).

وفيما يتعلق بالبرنامج الترويجي للشبكة سنة 2024، بين الرئيس المدير العام، انها ستستهدف 23 سوقا (8 دول إفريقية، 8 دول أوروبية و8 دول عربية) في 10 قطاعات من النشاط (الأغذية الزراعية، التعبئة والتغليف، مواد البناء، الصحة، المنتجات الطبيعية والعضوية، والطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات...).

كما يخطط المركز، بحسب بن حسين، ايضا لتنظيم 47 اجتماعا مهنيا والمشاركة في 25 معرضا تجاريا في الخارج.

من جهتها ، شددت رئيسة ديوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات لمياء عبروق، على دور التمثيليات التجارية التونسية لمركز النهوض بالصادرات بالخارج، في النهوض بصادرات التونسيين وتنميتها . وأضافت عبروق في هذا الشأن ، أن «وزارة التجارة تعمل حاليا على بلورة استراتيجية وطنية للتصدير بهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات المصدرة وزيادة قيمة الصادرات التونسية وتسهيل الولوج إلى الأسواق ذات القيمة المضافة».

وتم تنظيم لقاءات خلال هذا الحدث، بين شبكة رؤساء التمثليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالخارج وممثلي الشركات التونسية المصدرة، بغاية مناقشة فرص التصدير للمنتجات التونسية في أسواق الاعتماد. ومن المقرر أيضا، عقد اجتماعات مماثلة مع رؤساء التمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات في الخارج، في صفاقس يوم 26 ديسمبر 2023 وبسوسة يوم 27 ديسمبر 2023.

يشار إلى أن الشبكة الحالية للتمثيليات التجارية لمركز النهوض بالصادرات، في الخارج تغطي 15 دولة (الجزائر، ليبيا، المغرب، إيطاليا، هولندا، بولندا، روسيا، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكاميرون، نيجيريا، كينيا، ساحل العاج، السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية).