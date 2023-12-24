عضو بهيئة الانتخابات: اجراء الدور الثاني من الانتخابات المحلية في منتصف فيفري القادم

قال عضو الهيئة العليا للانتخابات، بلقاسم العياشي، الأحد ، أن اجراء الدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية سيتم في منتصف فيفري القادم" مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بالاعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الدور الأول للمجالس المحلية قبل انقضاء جانفي 2023.



واوضح العياشي في تصريح ل(وات) "ان المترشحين الذي لم ينالوا اغلبية الاصوات في عملية الاقتراع اليوم، سيشاركون في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية التي من المتوقع ان تجري منتصف فيفري 2023"





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وأفاد أن الهيئة ستقوم "بتنصيب رؤساء المجالس المحلية، وذلك من بين الاعضاء المنتخبين الذين تحصلوا على أعلى عدد من الأصوات، على يتولوا هذا المنصب لمدة 3 اشهر".



وافاد انه سيتم اجراء القرعة على مستوى كل مجلس محلي لاختيار واحد من بين كل الاعضاء بما فيهم الرئيس لتمثيلهم في المجلس الجهوي على ان تتكرر العملية مرة كل ثلاثة اشهر.



واوضح "أن المنتخبين بالمجالس المحلية والجهوية يملكون كافة الصلاحيات التشريعية في المجال التنموي على نطاق محلي وجهوي".



واعتبر "أن التداول على تمثيل المواطنين من جهة، وشغل العضوية بالمجالس الجهوية والمحلية تجيز لأعضاء المجالس المنتخبين التركيز على مهامهم التشريعية من جهة وكذلك ادارة الشأن التنموي من جانب آخر".



الجدير بالذكر، أن 6177 مترشّحا يتنافسون عن طريق الانتخاب المباشر في سباق انتخابات المجالس المحلية التي تجرى لأول مرة في تونس للفوز بـ2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا موزعا على مستوى جميع المعتمديات في كامل الولايات.



وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع في هذه الانتخابات، الى حدود الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، 68ر7 بالمائة، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق مراكز الاقتراع، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.