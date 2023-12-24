نسبة الإقبال على الاقتراع في تصاعد ولن تؤثّر على تركيز المجالس المحليّة (نجلاء العبروقي)

قالت عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نجلاء العبروقي، إن الهيئة قامت بدورها التوعوي والتحسيسي بأهمية انتخابات المجالس المحلية، لكنّ الناخب سئم الانتخابات جرّاء ما أفرزته تجارب انتخابية سابقة، وفق قولها، (في إشارة إلى البرلمان السابق)، مؤكدة أن نسبة الإقبال لن تؤثّر على تركيز المجالس المحليّة لأنها ستتشكّل مهما كانت النسبة.



ولاحظت العبروقي، في تصريح إعلامي بقصر الرياضة بالمنزه "القبّة"، أن نسق الإقبال على التصويت في تصاعد، وأنّ قرابة 700 ألف ناخب تونسي قد توجّهوا إلى مراكز الاقتراع ومارسوا حقهم الانتخابي أي بنسبة 68ر7 بالمائة، مؤكّدة أنّ هذه النسبة قابلة للتحسن والارتفاع، خاصّة وانّ التجارب السابقة أثبتت أن فئة الشباب تتوجه للتصويت في الحصّة المسائية.





...



وبعد أن أبرزت أهمية هذه التجربة الانتخابية الجديدة وارتباطها الوثيق بالتنمية في العمادة وبالمناطق المهمشة، أكّدت العبروقي، أنّ نسبة الاقبال على الاقتراع لن تؤثر على تركيز المجالس المحلية، وأن الإنتخابات تتمّ بسلاسة ودون تسجيل مخالفات تذكر.



وبلغت نسبة المشاركة في الاقتراع خلال الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، الى حدود الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، 68ر7 بالمائة، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق مراكز الاقتراع، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

