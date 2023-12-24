فاروق بوعسكر: فتح جميع مراكز الاقتراع في كامل البلاد وعملية التصويت تسير دون إشكاليات

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال نقطة إعلامية أولى، عقدها صباح اليوم الأحد، بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزة (القبة) المخصص لانتخابات المجالس المحلية، فتح جميع مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية بعد انطلاق عملية التصويت دون أي إشكاليات.



وقال بوعسكر خلال النقطة الإعلامية التي حضرها عدد من أعضاء هيئة الانتخابات " إن عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي انطلقت على الساعة الثامنة صباحا وتتواصل إلى غاية السادسة مساء في 4685 مركز اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية، تسير بشكل عادي لاستقبال الناخبين التونسيين".





وبالتوازي مع عملية الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية على مستوى جميع المعتمديات في كامل الجمهورية، تنطلق اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا عملية القرعة لاختيار 279 مرشحا من ذوي الإعاقة. ويخوض غمار السابق الانتخابي عن طريق القرعة 1028 مترشحا من ذوي الإعاقة.وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات " إن تنظيم عملية القرعة المخصصة لاختيار 279 فائزا من ذوي الإعاقة سيقع في 27 قاعة تجميع للنتائج موزعة على جميع الولايات بحضور المترشحين والملاحظين ووسائل الإعلام، وبإشراف الهيئات الفرعية للهيئة وعدول التنفيذ لتحرير المحاضر".وردا على سؤال ل(وات) حول موعد الإعلان عن الفائزين بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة عن طريق القرعة قال بوعسكر إنه سيتم الإعلان عن النتائج في نفس توقيت الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية التي تجرى بواسطة الاقتراع وذلك في أجل لا يتجاوز ال27 من شهر ديسمبر الجاري.ويتنافس عن طريق الانتخاب المباشر في سباق انتخابات المجالس المحلية التي تجرى لأول مرة في تونس 6177 مرشحا للفوز بـ2434 مقعدا في المجالس المحلية البالغ عددها 279 مجلسا موزعا على مستوى جميع المعتمديات في كامل الجمهورية التونسية، بحسب ما أدلى به فاروق بوعسكر.وتوقع بوعسكر أن يكون الإقبال على التصويت "مشجعا" من قبل الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي والبالغ عددهم أكثر من 9 مليون ناخب على اعتبار أن الانتخابات المحلية هي انتخابات قرب، مبينا أنه بإمكان كل ناخب مسجل التثبت من التسجيل والدائرة الانتخابية التي ينتمي إليها عبر إدخال الرمز *195*رقم بطاقة التعريف# في الهاتف الجوال.