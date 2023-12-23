روعة التليلي: "كل رياضي يتمنى الفوز بلقب افضل رياضي العام في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء "

اكدت روعة التليلي البطلة البرالمبية ان التتويج بلقب افضل رياضية في استفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء يعد امنية كل رياضيي النخبة وذلك بالنظر الى القيمة الاعتبارية لهذا الاستفتاء مشيرة الى ان الثقة التي يمنحها الاعلاميون الرياضيون تمثل تشريفا و تكليفا في نفس الوقت للمضي في طريق التالق.



واوضحت روعة التليلي الفائزة بمسابقة افضل رياضية برالمبية في استفتاء "وات" لعام 2023 في تصريح اعلامي ان "المنافسة في الاستفتاء هذا العام كانت شديدة مع بطلات حققن نتائج متميزة مثل سمية بوسعيد و رجاء الجبالي مؤكدة " ان الفوز بالاستفتاء يعتبر تشريفا كبيرا اذ ليس من السهل نيل ثقة الصحفيين " . واضافت " رغم الظروف الصعبة التي نعيشها فانا عاقدة العزم على مواصلة التالق بفضل كل ما ساندني ووقف الى جانبي ".

وتابعت التليلي بالقول "ان البقاء في القمة صعب اذ ليس من الهين الظفر باستفتاء وكالة تونس افريقيا للانباء طيلة 6 سنوات متتالية وهذا مصدر فرحتي و سعادتي باعتبار ان التتويج ياتي من الاعلاميين الرياضيين الذين اعتبرهم جنود خفاء الرياضة التونسية الذين يبذلون مجهودات جباراة من اجل اظهار صورة الرياضة البرالمبية على احسن وجه ".



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واشارت روعة ان "سنة 2024 ستكون مفعمة بالتحديات حيث تنتظرنا محطات هامة من ذلك المشاركة في بطولة العالم خلال شهر ماي القادم و بعدها ستكون الالعاب البرالمبية بباريس وهو ما يتطلب توفير الامكانيات الضرورية لحسن التحضير و الاستعداد الامثل لهاته الرهانات وارجو ان تتظافر مجهودات جميع الاطراف ووزارة الشباب و الرياضة من اجل تمهيد الطريق لنجاح الرياضيين التونسيين في المحافل المرتقبة.

يذكر ان روعة التليلي احتكرت التتويج بلقب افضل رياضية برالمبية في الاستفتاء السنوي لوكالة تونس افريقيا للانباء منذ نسخة 2016.