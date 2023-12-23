قابس: دعوة المؤسسات الصناعية الى تحمل مسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في مجهود النظافة

دعا المشاركون في جلسة عمل انعقدت، أمس الجمعة، بمقر ولاية قابس، بإشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون الولاية لطفي مرابط، المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بقابس الى تحمل مسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في مجهود تنظيف هذه المنطقة والعناية بواجهات المؤسسات الصناعية والمساحات الخضراء الموجودة أمامها.



وتشير المعطيات المقدمة في هذه الجلسة من قبل مجمع الصيانة بالمنطقة الصناعية الى أن جملة كميات فواضل البناء والنفايات الصناعية التي تكدست بهذه المنطقة والتي تتوزع بين 24 موقعا تفوق 346 ألف طن وهو ما يتطلب لنقلها امكانيات مالية هامةا تتجاوز 3 ملايين دينار.

من جهة أخرى، تقرر هلال ذات الجلسة مواصلة الحملات الجهوية للنظافة التي تشارك فيها البلديات والمصالح الجهوية المعنية والمؤسسات العمومية والخاصة، سيما بعد ان حققت هذه الحملات نتائج طيبة، افضت الى القضاء على العديد من النقاط السوداء برفع كميات كبيرة من فواضل البناء تجاوزت 15 ألف طن.



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وللاشارة فان العديد من مناطق ولاية قابس وخاصة منها مناطق قابس الكبرى قد شهدت في السنوات الماضية انتشارا واسعا للمصبات العشوائية لفواضل البناء التي تكدست فيها كميات هائلة من هذه الفواضل لم تقدر البلديات على رفعها بسبب ضعف امكانياتها المالية وافتقادها للتجهيزات الثقيلة اللازمة لذلك.