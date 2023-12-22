بطولة إفريقيا للأمم- لكرة اليد2024 : منتخب الجزائر ينهي تحضيراته في تونس

يخوض المنتخب الجزائري لكرة اليد للأكابر (رجال) تربصا تحضيريا بالجزائر العاصمة خلال الفترة الممتدة بين 24 و 28

ديسمبر الجاري، تحضيرا للمشاركة في النسخة السادسة والعشرين لبطولة إفريقيا للأمم بمصر-2024 (19-28 جانفي)، حسبما أعلنته الجامغة الجزائرية لكرة اليد اليوم الجمعة.

ووجه فاروق دهيلي مدرب منتخب الجزائر الدعوة ل23 لاعبا أغلبهم ينشطون في البطولات الأجنبية.

وفي ختام هذا التربص التحضيري الأول، يطير السباعي الوطني إلى قطر لإجراء تربص إعدادي ثاني بين 29 ديسمبر إلى 5 جانفي 2024، يتخلله لقاءان وديان ضد كل من قطر و العراق، في انتظار تحديد هوية المنتخب الثالث الذي سيواجه "الخضر".



...



وسيعود رفاق القائد مسعود بركوس إلى أرض الوطن قبل التوجه إلى تونس لإجراء التربص الأخير الذي يسبق المنافسة بين 10 و 15 جانفي المقبل ، حيث سيواجهون منتخبي تونس و غينيا وديا. ليسافر وفد المنتخب الوطني الجزائري من هناك إلى العاصمة

المصرية القاهرة للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد.

وخلال الموعد القاري الذي ستحتضنه مصر يلعب المنتخب الوطني الجزائري في المجموعة الثالثة بمعية المغرب، الغابون و ليبيا. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى كأس الرئيس.

وسيمثل المنتخب المتوج بلقب بطولة أمم إفريقيا-2024 القارة السمراء في دورة

كرة اليد للألعاب الأولمبية باريس-2024. فيما يخوض المنخب الثاني دورة تأهيلية في شهر مارس المقبل. أما المنتخبات الخمسة الأولى فستشارك في نهائيات كأس العالم-2025 المقررة بكل من كرواتيا والدنمارك والنرويج.



ويذكر ان المدرب فاروق دهيلي (50 سنة) تولى تدريب منتخب الجزائر مطلع هذا الشهر خلفا لمواطنه صالح بوشكريو (61 سنة) عقب قرار الجامعة الجزائرية لكرة اليد التخلي عن خدماته.



