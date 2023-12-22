(الامين العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم ) "أكثر من 150 بلدا ستبث مباريات كأس امم إفريقيا"

كشف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف), فيرون موسينغو أومبا, أن أكثر من 150 بلدا ستبث مباريات نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2023 (المؤجلة الى 2024) المقررة بكوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري المقبلين.



وصرح الأمين العام لل"كاف" خلال ندوة صحفية بملعب -فيليكس بوانيي- بأبيدجان "اهتمام اوروبا بكأس افريقيا بات كبيرا, كما ازداد شغف بلدان البلقان والبرازيل.

وحول المرافق قال الأمين العام للكاف "أشكر المسؤولين على هذه المنشآت الرائعة. والتي ليست لكوت ديفوار وحدها بل لإفريقيا برمتها".



...





وأضاف "منذ 13 ديسمبر الجاري , أرسلت الكاف مجموعة من الخبراء الى ابيدجان للوقوف على آخر اللمسات وجاهزية المنشآت الرياضية ومرافق الايواء, وتم التأكد بأن الأمور تسير كما ينبغي".

وستجرى كاس امم افريقيا لكرة القدم ال"كان" للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 بلدا, بعد نسختي 2019 بمصر و 2021 بالكاميرون.



من جهته, أكد المدير التنفيذي للجنة تنظيم كأس افريقيا للأمم,موموني سيلا "اليوم نحن هنا للوقوف على كل التحضيرات الخاصة بتنظيم الكان".



وتجمع المباراة الافتتاحية لكأس إفريقيا 2023 بين كوت ديفوار (البلد المنظم) وغينيا بيساو, يوم السبت 13 جانفي القادم, بملعب -الحسن واتارا- بأبيدجان .

و تم توزيع المنتخبات المتأهلة على ست مجموعات تضم كل مجموعة أربع منتخبات حيث يتأهل على إثرها صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث إلى الدور ثمن النهائي للمنافسة القارية التي تحتضنها خمس مدن إيفوارية و هي: أبيجان, بواكي, كورتوغو, ياموسوكرو و سان بيدرو.