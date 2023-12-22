الفيلم التونسي "بنات ألفة" لكوثر بن هنية ضمن القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار 2024 في صنفين

تم اختيار فيلم "بنات ألفة" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية ضمن القائمة القضيرة لجوائز الأوسكار 2024 في قسمين هما الأفلام الطويلة الدولية والأفلام الطويلة الوثائقية.



وتم الكشف مساء أمس عن القائمات القصيرة في الأقسام العشر للدورة 96 لجوائز الأوسكار التي ستقام في لوس أنجلس في 10 مارس 2024 علما أن القائمة النهائية للمتوجين سيقع الإعلان عنها يوم 23 جانفي 2023 .



وتم الكشف مساء أمس عن القائمات القصيرة في الأقسام العشر للدورة 96 لجوائز الأوسكار التي ستقام في لوس أنجلس في 10 مارس 2024 علما أن القائمة النهائية للمتوجين سيقع الإعلان عنها يوم 23 جانفي 2023 .

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ويعد فيلم "بنات ألفة" الثاني في رصيد كوثر بن هنية الذي يقع ترشيحه للأوسكار، حيث تم اختيار فيلمها "الرجل الذي باع ظهره" في القائمة القصيرة للأوسكار في دورتها الثالثة والتسعين.



وهذا الفيلم هو الخامس من نوعه في رصيد بن هنية، وقد تم تقديم عرضه العالمي الأول في الدورة 76 لمهرجان كان السينمائي في ماي 2023 حيث شارك في مسابقة الأفلام الروائية الوثائقية. وقد خرج إلى القاعات الفرنسية في جويلية الماضي وفي القاعات التونسية منذ شهر سبتمبر الماضي. وهو إنتاج مشترك تونسي فرنسي ألماني سعودي.



وحاز هذا الفيلم 4 جوائز موازية في مهرجان كان، كما توج بأفضل فيلم في الدورة 40 لمهرجان ميونيخ السينمائي الدولي في جويلية الماضي، وسيتم عرضه لأول مرة في أمريكا الشمالية في إطار الدورة 48 للمهرجان تورنتو السينمائي الدولي (من 7 إلى 17 سبتمبر 2023).



وفيلم بنات ألفة هو من بطولة هند صبري، ومجد مستورة ونور القروي وإشراق مطر وألفة حمروني وآية شيخاوي وتيسير شيخاوي.



وتدور أحداث فيلم "بنات ألفة" الذي يراوح على مستوى الطرح بين الطابع الروائي والوثائقي قصة أم لديها 4 بنات، وتكتشف هذه انضمام ابنتيها المراهقتين الى أحد التنظيمات الإرهابية، وتكافح في إعادتهما إلى تونس مرة أخرى، في محاولة للحفاظ على ابنتيها من هذا المصير.