الرابطة 2 : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت :



المجموعة الاولى

السبت 16 ديسمبر



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في جندوبة -

جندوبة الرياضية - شبيبة العمران 2- 2

في حمام سوسة

امل حمام سوسة - هلال مساكن 3 - 2

في حمام الانف

نادي حمام الانف سبورتينغ بن عروس 2- صفر

في رادس

النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل صفر - صفر

في اريانة

جمعية اريانة - النادي القربي صفر - صفر

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - شبيبة القيروان 2 - 2



الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 23 10

2- شبيبة العمران 22 10

3-نادي حمام الأنف 20 10

4-النادي القربي 18 10

5-النجم الرادسي 17 10

6-هلال مساكن 15 11

7-أمل حمام سوسة 13 10

8-شبيبة القيروان 11 10

- جمعية اريانة 11 10

10 -مستقبل وادي الليل 10 10

11-مرجان طبرقة 7 10

12- القلعة الرياضية 6 10

- سبورتينغ بن عروس 6 11



المجموعة الثانية

الاحد 17 ديسمبر

في مدنين - س 14

اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي حسام بولعراس

في صفاقس (2 مارس) - س 14

نادي محيط قرقنة - امل جربة حسام بن ساسي

في بئر الحفي - س 14

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس اسامة بن اسحاق

في قابس - س 14

الملعب القابسي - نسر جلمة اشرف الحركاتي

في تطاوين - س 14

امل الرقبة بتطاوين - هلال الشابة باديس بن صالح

في الرجيش - س 14

مستقبل الرجيش - مكارم المهدية فرج عبد اللاوي



الترتيب ن ل

1-مستقبل قابس 21 9

هلال الشابة 21 10

3-الترجي الجرجيسي 20 9

4-امل جربة 14 9

5-امل الرقبة بتطاوين 13 9

- الملعب القابسي 13 9

-سبورتينغ المكنين 13 10

8-- مكارم المهدية 10 9

9-اولمبيك مدنين 9 9

--اولمبيك سيدي بوزيد 9 9

11- نسر جلمة 8 10

12-نادي محيط قرقنة 5 9

13-مستقبل الرجيش 2 9