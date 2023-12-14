التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الرياضي و الشبابي بين تونس وتركيا لسنة 2024

اهتمت أشغال الدورة السابعة للجنة القطاعية المشتركة التونسية - التركية في مجالي الشباب والرياضة، التي استضافتها اسطنبول خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري، بمدى التقدّم الحاصل في ملفّات التّعاون الرياضية والشبابية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في المستقبل.



وقد تم بالمناسبة، التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين لسنة 2024، يشمل برمجة تربصات رياضية مشتركة بكلا البلدين واستقبال مكونين من تركيا للإشراف على بتربصات لفائدة مدربين تونسين وتبادل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الرهان الرياضي الموازي وتبادل زيارات الوفود الشبابية فضلا عن دعم ريادة الأعمال لدى الشباب وتشجيعهم على الانتصاب للحساب الخاص.

كما شمل الاتفاق إرساء علاقات تعاون بين المرصد الوطني للشباب ونظيره التركي وتنظيم أسابيع إخاء للشباب بتونس وتركيا.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار