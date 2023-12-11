الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 16 و 17 ديسمبر الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س 14) على النحو الاتي :



السبت 16 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى



...



ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية اريانة - النادي القربي

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل

ملعب حمام الانف

نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - شبيبة العمران

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - هلال مساكن

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - شبيبة القيروان



المرجان الرياضي بطبرقة معفى



الاحد 17 ديسمبر 2023

المجموعة الثانية

ملعب الرجيش البلدي

مستقبل الرجيش - مكارم المهدية

ملب 2 مارس الاصطناعي

نادي محيط قرقنة - امل جربة

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس

ملعب نجيب الخطاب بتطتوين

امل الرقبة - هلال الشابة

ملعب قابس

الملعب القابسي - نسر جلمة

ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي



نادي سبورتينغ المكنين معفى