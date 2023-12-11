الرابطة 2: برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي ستدور يومي السبت و الاحد 16 و 17 ديسمبر الجاري بداية من الساعة الثانية ظهرا (س 14) على النحو الاتي :
السبت 16 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية اريانة - النادي القربي
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي - مستقبل وادي الليل
ملعب حمام الانف
نادي حمام الانف - سبورتينغ بن عروس
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - شبيبة العمران
ملعب حمام سوسة
امل حمام سوسة - هلال مساكن
ملعب القلعة الصغرى
القلعة الرياضية - شبيبة القيروان
المرجان الرياضي بطبرقة معفى
الاحد 17 ديسمبر 2023
المجموعة الثانية
ملعب الرجيش البلدي
مستقبل الرجيش - مكارم المهدية
ملب 2 مارس الاصطناعي
نادي محيط قرقنة - امل جربة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس
ملعب نجيب الخطاب بتطتوين
امل الرقبة - هلال الشابة
ملعب قابس
الملعب القابسي - نسر جلمة
ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي اولمبيك مدنين - الترجي الجرجيسي
نادي سبورتينغ المكنين معفى
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