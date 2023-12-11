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الرابطة 1 مباراة مؤجلة: الترجي الرياضي يستضيف اتحاد تطاوين بداية من الخامسة مساء

Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 11:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ان المباراة المؤجلة لحساب الجولة الثانية ايابا من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى والتي ستجمع الترجي الرياضي باتحاد تطاوين يوم الاربعاء 13 ديسمبر الجاري ستنطلق بداية من الخامسة مساء (س17) بملعب حمادي العقربي برادس.
وكانت مباراة الترجي الرياضي و اتحاد تطاوين ستنطلق في الثانية ظهرا.

ومن جهة اخرى تدور المباراة المؤجلة لحساب الجولة الرابعة ايابا لحساب المجموعة الاولى بين النادي الافريقي و النجم الساحلي يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري بملعب حمادي العقربي انطلاقا من الخامسة مساء (س17).


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