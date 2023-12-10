فتح ومباشرة بحث تحقيقي بخصوص شبهة فساد تتعلق باشغال تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة (مصدر قضائي)

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في غضون الأسبوع المنقضي لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بسوسة بفتح ومباشرة بحث تحقيقي بخصوص شبهة فساد تتعلق باشغال تهيئة وتوسعة الملعب الأولمبي بسوسة وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم ذات المحكمة وسام الشريف.وأضاف الشريف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاحد ان فتح البحث التحقيق جاء على خلفية ورود معلومات عن شبهات فساد في اشغال الملعب الأولمبي بسوسة وكذلك استنادا إلى تقرير صادر عن الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الذي اعتبر ان الملعب الأولمبي بسوسة غير مؤهل لاستقبال المقابلات الافريقية بسبب جملة من النقائص وعدم مطابقته للمواصفات الدولية والافريقية للملاعب.عماد