الوداد المغربي ينتزع فوزا صعبا من سيمبا التنزاني 1-0

فاز الوداد الرياضي المغربي بشق الانفس على ضيفه سيمبا التنزاني 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الثانية) لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وسجل هدف الوداد زكرياء دراوي (90+5).

وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، فاز اسيك الايفواري خارج ارضه على جوانينغ غالاكسي البوتسواني 2-صفر.

ويتصدر أسيك ميموزا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أمام جوانينغ غالاكسي الثاني برصيد 4 نقاط ثم الوداد البيضاوي بثلاث نقاط يليه في المركز الأخير سيمبا التنزاني بنقطتين.

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