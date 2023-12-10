الوداد المغربي ينتزع فوزا صعبا من سيمبا التنزاني 1-0

فاز الوداد الرياضي المغربي بشق الانفس على ضيفه سيمبا التنزاني 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية الملعب الكبير بمراكش ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات (المجموعة الثانية) لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وسجل هدف الوداد زكرياء دراوي (90+5).
وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، فاز اسيك الايفواري خارج ارضه على جوانينغ غالاكسي البوتسواني 2-صفر.
ويتصدر أسيك ميموزا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أمام جوانينغ غالاكسي الثاني برصيد 4 نقاط ثم الوداد البيضاوي بثلاث نقاط يليه في المركز الأخير سيمبا التنزاني بنقطتين.
وسجل هدف الوداد زكرياء دراوي (90+5).
وفي المباراة الثانية عن نفس المجموعة، فاز اسيك الايفواري خارج ارضه على جوانينغ غالاكسي البوتسواني 2-صفر.
ويتصدر أسيك ميموزا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط أمام جوانينغ غالاكسي الثاني برصيد 4 نقاط ثم الوداد البيضاوي بثلاث نقاط يليه في المركز الأخير سيمبا التنزاني بنقطتين.
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