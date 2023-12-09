بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني " أ " للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:
المجموعة الأولى
المجموعة الأولى
في قاعة جلال غراب المرسى:
مستقبل المرسى - نادي حمام الأنف 1 - 0 ( توقفت في الشوط الثاني لعدم صلوحية أرضية القاعة)
في قاعة بومهل
بومهل البساتين - الترجي الرياضي 0 - 3
في قاعة عيسى بن نصر- قليبية
الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم 2 - 3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 21 7
2-الاولمبي القليبي 12 7
-مولدية بوسالم 12 7
4- مستقبل المرسى 9 6
5-نادي حمام الانف 4 6
6-بومهل البساتين 2 7
المجموعة الثانية
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز- اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس
جمعية اتصالات صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد 0 - 3
في قاعة البجاوي صفاقس
النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 3 - 0
الترتيب ن ل
1-النادي الصفاقسي 20 7
2-سعيدية سيدي بوسعيد 15 7
3-اتحاد النقل الصفاقسي 14 7
4-النجم الساحلي 11 7
5-جمعية اتصالات صفاقس 3 7
6-فتح حمام الغزاز 0 7
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