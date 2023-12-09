بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج مباريات الجولة السابعة

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة القسم الوطني " أ " للكرة الطائرة التي دارت اليوم السبت:



المجموعة الأولى





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في قاعة جلال غراب المرسى:

مستقبل المرسى - نادي حمام الأنف 1 - 0 ( توقفت في الشوط الثاني لعدم صلوحية أرضية القاعة)

في قاعة بومهل

بومهل البساتين - الترجي الرياضي 0 - 3

في قاعة عيسى بن نصر- قليبية

الاولمبي القليبي - مولدية بوسالم 2 - 3





الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 21 7

2-الاولمبي القليبي 12 7

-مولدية بوسالم 12 7

4- مستقبل المرسى 9 6

5-نادي حمام الانف 4 6

6-بومهل البساتين 2 7







المجموعة الثانية

في قاعة حمام الاغزاز

فتح حمام الاغزاز- اتحاد النقل الصفاقسي 0 - 3

في قاعة البجاوي صفاقس

جمعية اتصالات صفاقس - سعيدية سيدي بوسعيد 0 - 3

في قاعة البجاوي صفاقس

النادي الصفاقسي - النجم الساحلي 3 - 0





الترتيب ن ل

1-النادي الصفاقسي 20 7

2-سعيدية سيدي بوسعيد 15 7

3-اتحاد النقل الصفاقسي 14 7

4-النجم الساحلي 11 7

5-جمعية اتصالات صفاقس 3 7

6-فتح حمام الغزاز 0 7