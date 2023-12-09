تراجع عدد رخص المحروقات سارية المفعول الى 16 رخصة مع موفى أكتوبر 2023

تراجع عدد رخص المحروقات سارية المفعول مع موفى أكتوبر المنقضي، الى 16 رخصة مقابل 20 رخصة في أكتوبر 2022، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة لشهر أكتوبر 2020 (وزارة الطاقة والمناجم) نشره السبت.

وأضافت بيانات المرصد انه تم اسناد رخصة بحث «بوغرارة» خلال شهر جانفي 2023 وبلغت امتيازات الاستغلال 56 منها 44 طور الإنتاج .

وبخصوص الاستكشاف الى موفى أكتوبر 2023، تم حفر 8 ابار جديدة منها 5 استكشافية و3 تطويرية والعثور على اكتشاف واحد. وبلغ عدد الابار الاستكشافية الى موفى أكتوبر 2023 بلغت 5 مقابل 0 سنة 2022 و اكتشاف واحد مقابل صفر سنة 2022 فيما بلغ عدد الابار التطويرية 3 مقابل 1 سنة 2022 .





...









