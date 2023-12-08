توقيع اتفاق تعاون في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي ومذكرتي تفاهم في مجالي الدبلوماسية والتكوين المهني والتشغيل بين تونس ورومانيا

وقع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، عقب جلسة عمل مع نظيرته الرومانية لومينيتا تيودورا أودوبسكو، اليوم الجمعة بمقر وزارة الخارجية الرومانية، اتفاق تعاون ثنائي في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي، ومذكرة تفاهم بين الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس والمعهد الدبلوماسي الروماني.



كما أبرم الوزير، برتوكول تعاون في مجالي التكوين المهني والتشغيل، مع وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي الرومانية سيمونا بوكورا أوبرسكو، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.





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وتم خلال جلسة العمل، التي تندرج في إطار احتفال البلدين الصديقين بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، استعراض مختلف مجالات التعاون والشراكة القائمة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.



وتم التأكيد على أهمية المُضيّ قُدُما في تحقيق أهداف وأولويات التعاون في المرحلة المقبلة، لاسيّما تنظيم الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة التونسية-الرومانية، والعمل على تنظيم منتدى اقتصادي.



وتطرق الوزير مع نظيرته الرومانية، كذلك إلى مشاغل وانتظارات أبناء الجالية التونسية المقيمة برومانيا، وخاصة الطلبة الذين يزاولون دراساتهم العليا في الجامعات الرومانية.



كما كانت القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من أبرز محاور المحادثات الثنائية بين الوزيرين، وفي صدارتها الأوضاع المأساوية في غزة، وعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى جانب الوضع في منطقة الساحل الأفريقي وفي البلدان المجاورة لرومانيا.



وجدد الوزير، في هذا الإطار، تأكيد دعم تونس الثابت وغير المشروط للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استرداد كافة حقوقه، والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار.



كما مثلت الزيارة، وفق البلاغ، فرصة لتحسيس الجانب الروماني بضرورة دعم تونس على الصعيد الأوروبي، من أجل استعادة أموال الشعب التونسي المنهوبة.