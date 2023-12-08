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بنزرت: حادث مرور بين حافلتي نقل للعمال بمنطقة ميشو بغزالة  يسفر عن عدد من الإصابات الخفيفة

Publié le Vendredi 08 Decembre 2023 - 18:18 قراءة: 0 د, 27 ث
      
جد عشية اليوم حادث مرور على مستوى منطقة ميشو بغزالة بين حافلتي نقل خاصتين لنقل للعمال قادمتين من احدى المصانع بماطر في اتجاه معتمدية غزالة، بحسب ما افاد به مصدر محلي مسؤول مراسل "وات" بالجهة .

وأوضح المصدر ذاته انه تم تخصيص سيارتي اسعاف تابعتين ل مصالح الحماية المدنية ومستشفى ماطر لنقل عدد من العمال للمستشفى المحلي بماطر لتلقي الإسعافات الأولية واصفا اصاباتهم بالمتوسطة والخفيفة وذلك قبل السماح لهم بمغادرة المستشفى.
كما تولت مصالح الحرس الوطني تامين محيط المكان وإعادة حركة السير لطبيعتها بالتوزي مع فتح بحث في الحادث واسبابه.
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