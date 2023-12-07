الإتفاق على تكوين فريق عمل تونسي سعودي لإعداد برنامج تنفيذي للتعاون في قطاع المياه

اتّفق وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، ونظيره السعودي، عبد الرحمان الفضلي، على تكوين فريق عمل مشترك تعهد له مهمّة إعداد برنامج تنفيذي للتعاون الثنائي في قطاع المياه.



وجاء الاتفاق على تكوين فريق العمل، خلال لقاء جمع الطرفين بالرياض (السعوديّة)، وذلك على هامش أشغال الاجتماع الثالث لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور.





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وأكّد بلعاتي التّحدّيات، التّي يواجهها القطاع الفلاحي في ظلّ تداعيات التّغيّرات المناخية وانحباس الأمطار. وأبرز أنّ من أولويّات الوزارة العمل على توفير مياه الشرب في ظل الشح المائي وذلك من خلال تركيز محطّات تحلية مياه البحر.



وبالنسبة لمياه الري، أكّد أنّ الوزارة تعمل على تكثيف استعمالات المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وذلك عبر إرساء البنية التحتية اللازمة لنقلها من مناطق العمران الكبرى إلى مناطق الإنتاج.



كما أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري استعداد تونس لدفع الاستثمار المشترك في المجال الفلاحي وتوفير كل الظروف الملائمة لتعزيزه.



من جهته، أعرب وزير البيئة والمياه والزّراعة السّعودي عن استعداد بلاده لإنجاز مشاريع تعاون في المجال.