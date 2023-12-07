كاس رابطة ابطال افريقيا : "حسابات المجموعة الثالثة معقدة وورقتا التاهل ستحسمان في الجولة الاخيرة (مدرب الهلال السوداني)

شدد فلوران ايبنغي مدرب الهلال السوداني على ان حسابات التاهل الى الدور القادم صلب المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا ستكون معقدة للغاية في ظل القيمة الفنية للاندية المتنافسة مبينا ان فريقه سيسعى ضد النجم الساحلي الى تقديم افضل العروض من اجل بلوغ الهدف المنشود في لقاء سيشكل مناسبة جديدة لاثبات جدارتنا والمستوى الطيب الذي قدمناه الى حد الان.





واوضح ايبنغي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان "الانتصار على الترجي الرياضي الاسبوع المنقضي كان مقنعا ومستحقا " مشيرا الى انه " تمت دراسة خصائص لعب المنافس جيدا وطالبنا اللاعبين بردة الفعل بعد هزيمة الجولة الاولى ضد بيترو اتليتيكو". واضاف "لحسن الحظ ان سيناريو المباراة جاء مثلما تم التخطيط له وسنعمل على مواصلة الظهور بمستوى مشرف في لقاء الغد والذي سيكون اصعب من مباراة الترجي بما ان النجم الساحلي سيخوض المباراة بخيارات محدودة وهو مطالب بتحقيق الفوز بعد هزيمتي الجولتين الاولى والثانية كما ان النجم الساحلي يتمتع بامكانيات طيبة وقدم مباراة كبيرة ضد الترجي الرياضي وكان قريبا من الفوز".



...



وتابع المدرب الكونغولي " ان الهلال السوداني يخوض مبارياته خارج السودان وكنا نفكر في المجيء الى تونس والتحضير هنا وخوض مباراة ودية كل اسبوع مع الفريق المعفى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى غير ان ارتفاع تكلفة الاقامة في الفنادق التونسية اجبرتنا على اختيار العاصمة التنزانية دار السلام, وفضلا عن ذلك فنحن نقوم بعمل ذهني ونفسي كبير بما ان اللاعبين يعيشون حالة من التشتت بفعل تطورات الحرب الدائرة في السودان ومتابعة اخبار عائلاتهم وهي كلها عوامل تمثل هواجس النادي بالاضافة الى العامل البدني بما ان الفريق محروم من نسق المباريات".

واكد مدرب الهلال السوداني ان "اللاعبين يتحلون بشجاعة استثنائية في ظل الظروف التي يعيشونها ولحسن الحظ انهم قادرون على التزام التركيز التام خلال المباريات وسنعمل على مواصلة ذات المردود الغزير الذي قدمناه في مباراة الترجي من اجل تحقيق نتيجة ايجابية امام النجم الساحلي غدا ".

ومن جهته اشار لاعب الهلال السوداني جون مانو "ان لقاء النجم الساحلي لن يكون سهلا بالمرة بما اننا سنكون مدعويين بعد الانتصار على الترجي الى مواصلة حصد النقاط امام منافس يقبع في اسفل ترتيب المجموعة ويرغب في تحقيق ردة فعل. وقد طوينا صفحة المباراة الماضية وكل تركيزنا منصب على لقاء الغد".

وتابع اللاعب ان "عناصر الهلال السوداني مقرة العزم على التالق مجددا في مباراة النجم الساحلي حيث حرصنا على الوقوف على خصائص المنافس وكل الظروف هنا مشجعة من اجل النجاح لاسيما وان لدينا فكرة كبيرة الان على الكرة التونسية ".