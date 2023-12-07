محمد علي معالج مدربا لاتحاد تطاوين

اعلنت الهيئة المديرة للإتحاد الرياضي بتطاوين امس الاربعاء انه تم الإتفاق مع المدرب محمد علي معالج لتسيير الفريق خلفا للمدرب وجدي بوعزي.

وكان وجدي بوعزي انسحب من تدريب الفريق بسبب الظروف المادية الصعبة التي يعيشها النادي .

ويحتل الفريق المركز السادس ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 6 نقاط من فوز واحد و3 تعادلات و5 هزائم.

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