وزير الخارجية في زيارة رسمية إلى بوخارست يومي 7 و8 ديسمبر الجاري

يؤدي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، زيارة رسمية إلى العاصمة الرومانية بوخارست يومي 7 و8 ديسمبر الجاري، بدعوة من نظيرته الرومانية لومينيتا تيودورا أودوبسكو، وفق بلاغ أصدرته الوزارة.



وسيلتقي الوزير، خلال زيارته، مع عدد من سامي المسؤولين الرومانيين في إطار المساعي الرامية الى توثيق وتطوير روابط الصداقة والتعاون بين تونس ورومانيا اللتان تحتفلان هذه السنة بمرور 60 سنة على إرساء علاقاتهما الدبلوماسية.





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كما ستمثّل هذه الزيارة، فرصة لاثراء الإطار القانوني بين البلدين وتدارس سبل تطوير العلاقات في إطار الاتحاد الأوروبي، كما سيتبادل الوزير مع المسؤولين الرومانيين وجهات النظر حول عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.