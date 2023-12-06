الاتحاد القطري ينفصل بالتراضي عن البرتغالي كيروش مدرب المنتخب قبل كأس آسيا

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الأربعاء انفصاله بالتراضي عن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب قبل كأس آسيا.

وقال الاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "يعلن الاتحاد القطري إنهاء مهمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش الذي كان يشرف على تدريب المنتخب الوطني الأول خلال المرحلة السابقة بالتراضي بين الطرفين".

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