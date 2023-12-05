تولّى فريق عمل من إطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الثلاثاء تأمين يوم تحسيسيّ للتعريف بالبرنامج الوطنيّ لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار "رائدات" بولاية الكاف شمل معتمديتي "القصور" و"الجريصة، حسب بلاغ للوزارة.



ويهدف هذا اليوم التحسيسي إلى تمكين أكبر عدد من النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة ومزيد تعريفهنّ بالتسهيلات والحوافز التفاضليّة التي يُتيحها هذا البرنامج ودعم المبادرة النسائيّة الخاصة بالجهة.





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وواكبت أكثر من 70 امرأة وفتاة من معتمديتيّ القصور والجريصة هذا اليوم التحسيسي ومكنّت الحملة من التسجيل الحينيّ لـ 38 امرأة وفتاة بمنصّة "رائدات" ومرافقة بقية النساء الراغبات في بعث مشاريعهنّ من قبل إطارات مصلحة المرأة بالكاف لإيداع ملفاتهنّ.



يُذكر أن الأيّام التحسيسية انطلقت منذ الأسبوع الفارط بعدد من معتمديات ولاية سليانة على أن يتمّ تعميمها تدريجيّا ببقية الولايات التي تشهد ضعفا في الإقبال على البرنامج.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد المنتفعات من برنامج "رائدات" بلغ 3242 منتفعة منذ انطلاقه وأنّ عدد المطالب المسجّلة بالمنصّة تجاوز 13500 مطلب.



وتضع الوزارة على ذمّة الراغبات في الانتفاع ببرنامج رائدات منصة رقميّة لتسجيل الملفات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.raidet.tn وومضة تحسيسية تشرح بطريقة مبسطة كيفيّة إيداع مطالب تمويل المشاريع النسائية عبر المنصّة.