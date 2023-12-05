دعوة للمشاركة في الإقامة الإبداعية "أوديسا الزيتون" بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات

أعلن المركز الثقافي الدولي بالحمامات عن فتح باب المشاركة في الإقامة الإبداعية "أوديسا الزيتون" التي يحتضنها المركز من 14 إلى 17 ديسمبر الحالي.



وهذه الإقامة هي عبارة عن لقاء فني إبداعي، بحسب تقديم المركز، "يجمع المهتمين بالتخطيط الإبداعي في تصميم المنتوج وابتكار القصص المرافقة وتدعيم المحتوى الرقمي من أجل تثمين زيت الزيتون التونسي، والبحث أن أفق جمالي أكثر أصالة وتعبيرا عن هوية تونسية خالصة لترويجه في العالم".





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وتهدف هذه الإقامة إلى إقامة نسيج من التخطيط الإبداعي في تصميم المنتجات والروايات المرافقة لحكايات زيت الزيتون التونسي العريق، بما هو رمز للتراث الفلاحي والغذائي الثري. كما ترمي إلى مزيد تسليط الضوء على جوانب من هوية تونسية خالصة تتجاوز الحدود ويتردد صداها عالميا، من خلال دمج التصميم وسرد القصص الأصيلة حول تاريخ الإنسان التونسي مع شجرة الزيتون، سعيا كذلك إلى "تحقيق فهم أوسع لنسيجنا الثقافي".



وستتيح هذه الإقامة للمشاركين فرصة الإبداع وسط حدائق المركز الثقافي الدولي بالحمامات، وتوفير حلقة وصل للاستكشاف الفني والتقارب بين الصناعة والإبداع وفق المنظمين لهذه الإقامة.

