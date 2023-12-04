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الرابطة المحترفة الثانية: قطيعة بالتراضي بين أولمبيك سيدي بوزيد والمدرب محمود الدريدي

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 10:02 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن أولمبيك سيدي بوزيد الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم انهاء تعاقده بالتراضي مع المدرب الأول لفريق أكابر كرة القدم محمود الدريدي.
ويأتي ذلك اثر خسارة أولمبيك سيدي بوزيد أمس الأحد على ميدانه أمام أمل جربة بنتيجة هدف دون رد لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية.
ويحتل أولمبيك سيدي بوزيد المركز العاشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط جمعها من انتصارين و3 تعادلات مقابل 4 هزائم.


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