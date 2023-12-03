الغولف: البطولة العربية للسيدات والشبان - تونس تحرز 5 ميداليات منها ذهبيتان

حصدت تونس خمس ميداليات (2 ذهبية و2 فضية و1 برونزية) في البطولة العربية للسيدات والشبان للغولف التي دارت على امتداد الأسبوع الجاري على ملاعب الغولف بالعاصمة السعودية الرياض.



وتألقت عناصر منتخب الأصاغر في هذه البطولة بصفة خاصة بسيطرتها على المنافسات الفردية ومسابقة الفرق في صنف دون 15 سنة. ونجح اللاعب مهدي بن يوسف في تصدر ترتيب البطولة منذ اليوم الأول ليهيمن على المنافسات وينهي الثلاثة أيام في الطليعة برصيد 220 ضربة ليحرز الميدالية الذهبية بفارق خمس ضربات عن أقرب منافسيه.





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وتقاسم الثنائي التونسي غيث الرحيمي وسليم حوالة المرتبة الثالثة برصيد 233 ضربة إلا أن الميدالية البرنزية آلت للرحيمي بفضل أفضلية نتائجه في اليوم الأخير.



وتوجت تونس ببطولة الفرق منهية المسابقة في المركز الأول برصيد 449 ضربة متقدمة بفارق كبير على كل من مصر صاحبة الميدالية الفضية والعربية السعودية التي نالت البرونزية.



وفاز كل من منتخبي الشابات والاداني بالميدالية الفضية في بطولة الفرق. ففي مسابقة الشابات دون 15 سنة تمكن المنتخب التونسي المتركب من ياسمين ادريس ولميس خبور ولينا البرهومي من إنهاء البطولة في المركز الثاني برصيد 488 ضربة أمام المنتخب المصري الفائز بالبرونزية ونال المنتخب الإماراتي اللقب للمرة الأولى.



وفي منافسات الأداني دون 13 سنة، تحصل الثنائي مهدي الخلادي والهادي بن عصمان على الميدالية الفضية في ترتيب الفرق في أول مشاركة دولية لهما.

وفي المقابل، جاءت مشاركة منتخبي الأواسط والوسطيات مخيبة للآمال حيث لم يتمكنا من صعود منصة التتويج.



وشهدت البطولة مشاركة منتخبات 12 دولة عربية هي المغرب ومصر وليبيا ولبنان والأردن وعمان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية البلد المستضيف إلى جانب تونس.