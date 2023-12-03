بطولة انقلترا (الجولة 14) : انهزام مانشستر يونايتد أمام نيوكاستل

انهزم مانشستر يونايتد امام مضيفه نيوكاسل 1-0 أمس السبت ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر للبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.

ومنح أنتوني غوردون هدف الفوز لمصلحة نيوكاسل ليتقدّم بفريقه للمركز الخامس في ترتيب البطولة برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطتين عن اليونايتد الذي تراجع للمركز السابع.

ورفع نيوكاسل سجلّه إلى سبعة انتصارات من أصل ثماني مباريات على ملعبه هذا الموسم، فيما تلقّى مانشستر يونايتد الخسارة السادسة له هذا الموسم.

وفي مباراة أخرى، حقق ايفرتون فوزا صعبا على مضيفه نوتنغهام فورست بهدف نظيف على ملعب سيتي غرواند



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سجل هدف ايفرتون والمباراة الوحيد اللاعب دوايت ماكنيل في الدقيقة 67.

ورفع الفوز رصيد ايفرتون إلى 7 نقاط في المركز الـ 18 وبفارق الأهداف عن بيرنلي صاحب المركز الـ 19، بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا.

وحقق بيرلني فوزا كبيرا على شيفيلد يونايتد حيث أمطر شباكه بخمسة اهداف نظيفة تداول على تسجيلها كل من رودريغيز في الدقيقة الاولى وبرون لارسن في الدقيقة (29) وأمدوني في الدقيقة (73) وكلوتشو في الدقيقة (75) وبروانويل في الدقيقة (80).

ورفع بيرلني رصيده الى سبع نقاط في المركز ال19 فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 5 نقاط في المركز الاخير.

كما فاز برنتفورد على ضيفه لوتون تاون بنتنيجة ثلاثة أهداف لهدف (3-1).

وسجل لبرنتفورد موباي في الدقيقة (49) وميي في الدقيقة (56) وبابتيست في الدقيقة (81)، فيما سجل الهدف الوحيد للوتون تاون اللاعب براون في الدقيقة (80).

وبهذ يرتفع رصيد برينتفورد الى 19 نقطة في المركز 10، في حين تجمد رصيد لوتون تاون عند 9 نقاط في المركز ال17.

