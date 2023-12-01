البطولة العربية للغولف للسيدات والشبان - تونس تحرز ذهبيتين وفضيتين وواحدة برونزية

احرزت تونس خمس ميداليات (2 ذهبية و2 فضية و1 برونزية) خلال البطولة العربية للغولف للسيدات والشبان التي اسدل عليها الستار مساء امس بالعاصمة السعودية الرياض.



وعاد الامتياز في هذه الدورة الى منتخب الاصاغر (اقل من 15 سنة) الذي سيطر على المنافسة من خلال التتويج بلقبي الفردي والفرق.





...



وتوج مهدي بن يوسف بطلا للعرب في صنفه بعدما انهى الايام الثلاثة للمسابقة في المركز الاول بمجموع 220 ضربة فيما حل غيث الرحيمي في المركز الثالث بالتساوي مع زميله سليم حوالة محرزا الميدالية البرونزية بفضل تفوقه في اليوم الاخير.



ومكنت هذه النتائج الجيدة للثلاثي التونسي المنتخب الوطني من احراز لقب فرق الاصاغر بمجموع 449 ضربة مقابل 482 لمصر و494 للسعودية.



واحرز المنتخب التونسي لاقل من 13 سنة المتالف من الثنائي مهدي الخلادي والهادي بن عصمان الميدالية الفضية حسب الفرق فيما جاءت الميدالية الفضية الثانية بواسطة منتخب الصغريات (اقل من 15 سنة) المتكون من لينا البرهومي ولميس خبور وياسمين ادريس. وتمكن الثلاثي التونسي من انهاء الايام الثلاثة للمسابقة في المرتبة الثانية بمجموع 488 ضربة خلف الامارات وامام مصر ولبنان والعربية السعودية.