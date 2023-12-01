وزير الخارجية يلتقي السفير الموريتاني الجديد بتونس

تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، سيدي عالي ولد سيدي عالي



وأفادت الوزارة في بلاغ ، بأن عمار أعرب خلال استقباله للدبلوماسي الموريتاني بمقر الوزارة، عن تمنياته له بالنجاح في مهمته ، وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له.

كما مثّل اللقاء ، حسب نص البلاغ ، فرصة للتنويه بعمق الروابط الأخوية بين تونس بموريتانيا، والتأكيد على الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.



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