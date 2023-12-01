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وزير الخارجية يلتقي السفير الموريتاني الجديد بتونس

Publié le Vendredi 01 Decembre 2023 - 16:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الجمعة، نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية بتونس، سيدي عالي ولد سيدي عالي

وأفادت الوزارة في بلاغ ، بأن عمار أعرب خلال استقباله للدبلوماسي الموريتاني بمقر الوزارة، عن تمنياته له بالنجاح في مهمته ، وعن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات له.
كما مثّل اللقاء ، حسب نص البلاغ ، فرصة للتنويه بعمق الروابط الأخوية بين تونس بموريتانيا، والتأكيد على الإرادة المشتركة للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.
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