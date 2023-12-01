التونسي خالد بلعيد يقود الهلال السعودي الى التتويج بدورة الألعاب السعودية للكرة الطائرة

قاد المدرب التونسي خالد بلعيد ومساعده محمد الميموني البجاوي نادي الهلال السعودي الى احراز ذهبية دورة الألعاب السعودية في منافسات الكرة الطائرة للرجال بعد الفوز على الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 1/3.



وكان اللاعب السابق للمنتخب الوطني والترجي الرياضي خالد بلعيد تعاقد مع الاهلي السعودي في اوت الماضي .

وسبق له ان حقق عديد الألقاب في المحطات التي مرّ بها في كل من السعودية والبحرين والكويت.

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