بنزرت: تنفيذ قرارات هدم وإزالة لعدد من البنايات المتداعية

في إطار اعمال اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة والمجلس الجهوي للأمن ببنزرت، واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية، نفّذت الأجهزة الرقابية المشتركة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حملات رقابية بعدد من مناطق الجهة، أفضت إلى تنفيذ 10 قرارات بلدية تقضي بهدم مجموعة من البنايات المتداعية والتي تمثل خطرا على المارة، وفق مصدر امني مسؤول.



كما توّلت ذات الفرق، المتكوّنة من مصالح الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببنزرت ومراكزها المحلية والمصالح الامنية علاوة على المصالح البلدية والتجارة، إزالة احداثات مقامة بالطريق العام، وسد نوافذ تطل على الأجوار محل شكايات وقرارات بلدية.





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وشملت الحملات أيضا حملات لقنص الكلاب السائبة وحجز حيوانات خاصة بمحيط المؤسسات التربوية ومحيط المناطق السكنية والسياحية، علاوة على إزالة حوالي 42 موضع انتصاب فوضوي بالساحات العامة، حسب نفس المصدر.