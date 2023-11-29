منوبة: تتويج تلميذ وتلميذة بذهبيتين في اختتام الدورة الأولى البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات و المنطق

توجت المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة كممثلة عن الدولة التونسية ،اليوم الاربعاء، بميداليتين ذهبيتين في اختتام الدورة الأولى البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات و المنطق التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم"الالكسو" بالتعاون مع وزارة التربية طيلة ثلاثة أيام بمشاركة 22 تلميذا وتلميذة أعمارهم دون ال12 عاما يمثلون عشر دول عربية هي الأردن، تونس ، الجزائر ،السعودية، عمان، قطر، الكويت، ليبيا، المغرب وموريتانيا.



ويأتي هذا التتويج بعد فوز التلميذة نور بن رمضان عن المدرسة الابتدائية الأخوّة والتلميذ محمد خليل العبيدي عن المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي بالمراتب الأولى في المسابقة التي سبقتها عملية اختيار للتلاميذ ضمن تصفيات جهوية شارك فيها 14 تلميذا وتلميذة وعملية تكوين تواصلت طيلة شهر اثر مشاركة المندوبية في المسابقة العربية و تمثيلها الدولة التونسية في المنافسات.





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وتمثل المسابقة وفق معطيات المنظمة، تجسيداً لاستراتيجياتها وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 الخاص بالتعليم الجيد والمنصف الشامل ، وإعطائها أولوية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 ّ الخاص بالتعليم الجيد والمنصف والشامل ضمن مخططاتها، وسياساتها ،وبرامجها ومشروعاتها ومبادراتها.

وحسب الألكسو سيسهم تنظيم البطولة العربية الأولى لألعاب الرياضيات والمنطق في بناء بطولات معرفية وعلمية أخرى قادرة على تحفيز الأفراد والمؤسسات على المساهمة في تحسين التعليم لبناء أجيال عربية متعلمة تمتلك المهارات الفكرية والعلمية للارتقاء بمجتمعاتها في مختلف المجالات.