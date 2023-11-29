جمعية النساء الديمقراطيات تنظم بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس

نظمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الإربعاء، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ29 نوفمبر من كل سنة، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس.



وتأتي هذه الوقفة استجابة لنداء الائتلافات والشبكات النسوية في المنطقة العربية والتي دعت إلى تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية المماثلة في العديد من الأقطار العربية في نفس التوقيت تحت شعار "أوقفوا العدوان .. أوقفو الحصار" ،" منظمات دولية بمعايير مزدوجة".





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وقالت عضوة الهيئة المديرة لجمعية النساء الديمقراطيات حليمة الجويني في تصريح لـ(وات) أن الائتلافات والشبكات النسوية في المنطقة العربية أصدرت بيانا اليوم الإربعاء تدعو فيه إلى الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على غزة وتأمين الممرات ودخول المساعدات الإغاثية.



وعبرت الجويني عن استيائها من المنظمات الدولية ومعاييرها المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة أن تتحمل مؤسسات الأمم المتحدة مسؤولياتها في توفير الحماية والإغاثة لسكان قطاع غزة والضفة الغربية.



ودعت منسقة لجنة مساندة القضية الفلسطينية صلب جمعية النساء الديمقراطيات آسيا بلحسن ، منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل من أجل التمديد في آجال الهدنة ووضع حد لهذا العدوان الدامي.



وتطرقت في حديثها عن وضعية النساء الفلسطينيات تحت وقع الاحتلال الصهيوني، إلى هول الممارسات الصهيونية واشتدادها منذ عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في 7 من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى مختلف أشكال العنف المسلطة على النساء بالخصوص منهن الأسيرات اللاتي يحملن على أجسادهن آثار عنف واضحة إضافة إلى ممارسات التنكيل والتجويع وترك الأسيرات من دون غطاء أو ملابس في الطقس البارد.



كما أكدت أن عددا من النساء الحوامل في غزة تعرضن إلى الإجهاض القسري في العراء بسبب عمليات القصف المتواصلة واستهداف المستشفيات وحرمان المدنيين والمدنيات من حقهم في العلاج والولوج إلى الخدمات الصحية من بينها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

