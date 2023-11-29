الرابطة المحترفة الثانية: مراد السبعي مدربا جديدا للنجم الرادسي

عينت هيئة النجم الرادسي مراد السبعي مدربا لفريق أكابر الفريق الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية خلفا للمدرب بسام قراجة.

وأشرف مراد السبعي المدرب السابق لجمعية أريانة أمس الثلاثاء على أول حصة تدريبية مع فريقه النجم الرادسي الذي سبق و أن درّبه في 2022.

ويحتل النجم الرادسي المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و تعادل، مقابل هزيمة.

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