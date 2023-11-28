وزير الخارجية يلتقي أفرادا من الجالية التونسية بإسبانيا و يستمع إلى مشاغلهم

التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس الإثنين، بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بإسبانيا، حيث استمع إلى مشاغلهم واطّلع على ظروف إقامتهم وأوضاعهم وانتظاراتهم من الوزارة وسفارة تونس بمدريد.



وأبرز الوزير، الذي يؤدي زيارة الى اسبانيا للمشاركة في المنتدى الوزاري الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، الديناميكية الجديدة التي تشهدها الوزارة، والحرص على تقديم أفضل الخدمات للتونسيين في الخارج، من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي المُعتمد مؤخرا والذي يعطيهم مكانة بالغة.





كما أكد أهمية تبادل الآراء والتجارب مع الجالية التونسية بالخارج، لتبليغ صوتهم وتعزيز حضورهم وتأثيرهم في بلدان إقامتهم، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية.من جانبهم، عبّر الحاضرون عن حاجتهم إلى مزيد التواصل والتشبيك، من خلال تفعيل النسيج الجمعياتي وإنشاء شبكة للإطارات والكفاءات التونسية المقيمين في إسبانيا.كما استعرضوا بعض الصعوبات التي يواجهونها في استخراج وثائق الإقامة، والاندماج في الحياة المهنية، لا سيما بالنسبة الى الطلبة، فضلا عن الإشكاليات في الحصول على تأشيرات لأفراد عائلاتهم.وأعربوا عن رغبتهم في الحفاظ على مقوّمات الهوية التونسية لدى الأجيال الجديدة للهجرة، عبر تنظيم دروس للغة العربية وتعزيز الأنشطة الثقافية الموجهة لها، مؤكدين استعداد أفراد الجالية للإسهام، كل من موقعه، في المجهود التنموي الوطني سواء بالاستثمار في تونس أو عبر تقديم الاستشارات.يذكر أن وزير الشؤون الخارجية، ترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط، الذي احتضنته مدينة برشلونة الاسبانية أمس الإثنين، والذي تم تخصيصه لبحث الوضع في الشرق الأوسط.