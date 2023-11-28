الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الايطالية تتسلمان شهائد التوقيع على هبة في اطار مشروع "ألماد"

سلمت المفوضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سمسن، الثلاثاء، شهائد التوقيع على اتفاقية الهبة الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ألماد" لكل من الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة ونظيرته المديرة العامة لشركة تشغيل الكهرباء الإيطالية "تارنا الايطالية" جيوسبينا دي فوجيا "



واعلنت وزارة الصناعة ان هذا التسليم تم خلال موكب حضرته رئيسة ديوان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أحلام الباجي السايب و سفير تونس ببروكسيل الصحبي خلف الله وذلك على هامش انعقاد الدورة الرابعة لأيام"بي سي اي " لمشاريع الطاقة ذات الاهتمام المشترك المنعقدة بالعاصمة البلجيكية "بروكسيل" يومي 28 و29 نوفمبر 2023.





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وكانت المفوضية الأوروبية اعلنت خلال شهر أوت 2023 بتونس، تخصيص منحة بقيمة 307 مليون أورو لدعم مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "الماد" في إطار برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية للطاقة مما يعد تاريخا رسميا للاتفاقية.



واكدت الباجي، خلال اللقاء اهمية هذا الربط الكهربائي الذي يبلغ طوله حوالي 220 كيلومتر ا وبتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون أورو في دمج الأسواق الناشطة في مجال الكهرباء بين ضفتي المتوسط،مما يساهم في دعم الامن الطاقي في المنطقة .



واشارت الى ان المشروع سيساهم في تطوير مصادر الطاقات المتجددة في القارة الافريقية فضلا عن فتح افاق اقتصادية مهمة على مستوى خلق مواطن الشغل و التنمية المستدامة.



