انتخابات المجالس المحلّية... المحكمة الإدارية ترفض كافة الطعون المقدّمة في الطور الاستئنافي

أفادت المحكمة الإداريّة أنّ دوائرها الاستئنافيّة استكملت بتاريخ اليوم الثّلاثاء التّصريح بٱخر منطوق حكم من بين الستّة طعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عنها في إطار نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، و قضت بالرّفض في جميع هذه الطّعون.



وبيّنت المحكمة الإدارية في بلاغ أنّ كافّة الأحكام نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي.





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يشار إلى أنّ الدّوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة قد انطلقت منذ يوم الخميس الماضي وإلى حدود اليوم الثّلاثاء في التّصريح بمنطوق الأحكام في طورها الاستئنافي في إطار نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، بعد أن كانت تلقت 57 طعنا في الطور الابتدائي .



