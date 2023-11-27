بطولة الرابطة 2 : جندوبة الرياضية تفوز على سبورتينغ بن عروس 2-صفر وتنفرد بالصدارة

فازت جندوبة الرياضية مساء اليوم الاثنين خارج قواعدها على سبورتينغ بن عروس بنتيجة 2-صفر في مباراة الدفعة الاخيرة من الجولة الثامنة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

وتدين جندوبة الرياضية بفوزها الثمين للثنائي عبد القادر النغموشي (د44) ومنتصر المعروفي (د75 ض ج).

وانفردت جندوبة الرياضية بعد هذا الانتصار بصدارة المجموعة الاولى ب18 نقطة بينما تجمد رصيد سبورتينغ بن عروس في المركز الاخير ب4 نقاط.





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المجموعة الاولى

الاثنين 27 نوفمبر

في بن عروس

سبورتينغ بن عروس - جندوبة الرياضية 0- 2



السبت 25 نوفمبر

في العمران

شبيبة العمران - النجم الرادسي 6 - 2

في وادي الليل

مستقبل وادي الليل - جمعية اريانة 1 - 0

في قربة

النادي القربي - امل حمام سوسة 1 - 0

في مساكن

هلال مساكن - القلعة الرياضية 0 - 0

في القيروان

شبيبة القيروان - مرجان طبرقة 0 - 1



الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 18 7

2-نادي حمام الأنف 17 7

3- شبيبة العمران 15 7

4-النادي القربي 14 7

5-النجم الرادسي 13 8

6-هلال مساكن 12 8

7-شبيبة القيروان 9 7

8-مستقبل وادي الليل 8 8

9-امل حمام سوسة 7 7

10جمعية اريانة 6 7

--مرجان طبرقة 6 8

--سبورتينغ بن عروس 4 8

--القلعة الرياضية 4 8



الاحد 26 نوفمبر 2023

المجموعة الثانية

في جرجيس

الترجي الجرجيسي - سبورتينغ المكنين 2-1

في قابس

مستقبل قابس - نادي محيط قرقنة 1-0

في جلمة

نسر جلمة - مستقبل الرجيش 1-1

في المهدية

مكارم المهدية - اولمبيك سيدي بوزيد 1-1





السبت 25 نوفمبر

في جربة ميدون

امل جربة - امل الرقبة بتطاوين 0 - 0

في الشابة

هلال الشابة - اولمبيك مدنين 4 - 1



الترتيب ن ل

هلال الشابة 19 8

الترجي الجرجيسي 16 7

مستقبل قابس 15 7

امل جربة 11 7

الملعب القابسي 11 7

امل الرقبة بتطاوين 9 7

مكارم المهدية 9 7

سبورتينغ المكنين 9 8

اولمبيك مدنين 9 8

اولمبيك سيدي بوزيد 9 8

نادي محيط قرقنة 4 7

نسر جلمة 4 8

مستقبل الرجيش 2 7