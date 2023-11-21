انتقالات : بايرن ميونيخ يدرس امكانية التعاقد مع الفرنسي فاران مدافع مانشستر يونايتد

يدرس نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم امكانية التعاقد مع الفرنسي رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد الانقليزي في الميركاتو الشتوي المقبل, حسب ما افادت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع فاران في عام 2021 , قادما من ريال مدريد الاسباني مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا", فإن بايرن ميونيخ يدرس التعاقد مع فاران في الميركاتو الشتوي المقبل, لدعم البافاري بلاعب من أصحاب الخبرة.

وأشارت إلى أن قيمة صفقة فاران قد تتراوح من 17.5 مليون جنيه إسترليني إلى 26 مليونا.



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وأوضحت الشبكة الألمانية أن العائق الحقيقي في الصفقة سيكون راتب اللاعب الفرنسي الذي يبلغ 340 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ورغم راتب فاران المرتفع, الا انه ظهر مرة واحدة فقط بالتشكيل الأساسي خلال آخر 8 مباريات لمانشستر يونايتد.

وبات المدرب إريك تين هاغ يفضل هاري ماغواير وجوني إيفانز وفيكتور ليندلوف على المدافع الفرنسي.

