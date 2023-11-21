جلسة عمل بين وزير الصحة وممثلين عن الجمعية التونسية للإنعلاش الطبي حول كيفية تحسين الخدمات الصحية بأقسام الإنعاش

مثل التشاور حول تحسين الخدمات الصحية داخل أقسام الإنعاش وتلافي النّقائص ودعم التّكوين بهذه الأقسام، محور جلسة عمل جمعت أمس الاثنين وزير الصحة علي المرابط بوفد عن الجمعية التونسية للإنعاش الطبي ترأسه الدكتورة جليلة بن خليل.



وتناول اللّقاء بين الطرفين الحلول الممكنة لتحسين الخدمات الصحّية داخل أقسام الإنعاش بمختلف المؤسّسات الاستشفائية ودعم التكوين لفائدة الإطار الطبّي وشبه الطبّي بهذه الأقسام.





...



كما تمّ بالمناسبة عرض البرنامج العلمي للمؤتمر الوطني السّابع والعشرين للجمعيّة التّونسية للإنعاش الطبّي الذّي سينعقد بالتّزامن مع المؤتمر الفرونكوفوني الثامن لطبّ الإنعاش والمؤتمر الوطني 17 للإطارات شبه الطبّية بمدينة الحمّامات من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2023.









