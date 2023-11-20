استعدادا للبطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يتربص بالمنستير

يدخل المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة بداية من يوم الخميس القادم والى غاية موعد التحول الى القاهرة في تربص تحضيري بمدينة المنستيراستعدادا للبطولة العربية للعبة والتي تحتضنها مصر من 26 ديسمبر 2023 الى غاية 3 جانفي 2024.



وقد وجه الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة ماريو بالما الدعوة ل18 لاعبا للمشاركة في هذا التربص.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعويين للتربص:



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عمر عبادة- زياد الشنوفي - اشرف قنوني - حسام مهملي - مهدي السايح - احمد الضيف - اسلام العجمي - الاسعد شوية - جوهر الجوادي - اسامة المرناوي - فراس اللحياني - احمد الدامي -محمد فارس العشي - جواكيم حداد - مرتضى بن الطاهر - هيثم سعادة - مختار غيازة- البشير بن يحى.

ويلتحق لاعبو الشبيبة الرياضية القيروانية والنجم الرياضي الرادسي بمقر التربص مساء الجمعة المقبل مباشرة إثر المباراة المتأخرة التي ستجمع الفريقين بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان.