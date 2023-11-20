بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم الاربعاء 22 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :



قاعة قرمدة

شبيبة الشيحية - نادي ساقية الزيت



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قاعة بني خيار

بعث بني خيار - النادي الهلالي



قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي



قاعة منزل تميم

الاتحاد التميمي - الترجي الرياضي



قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - النجم الساحلي



مباراة مكارم المهدية ونسر طبلبة سيتم تعيين موعدها ومكان اجرائها لاحقا.



