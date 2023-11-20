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بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة

Publié le Lundi 20 Novembre 2023 - 16:37 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي ستدور يوم الاربعاء 22 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :

قاعة قرمدة
شبيبة الشيحية - نادي ساقية الزيت
...


قاعة بني خيار
بعث بني خيار - النادي الهلالي

قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - النادي الافريقي

قاعة منزل تميم
الاتحاد التميمي - الترجي الرياضي

قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النجم الساحلي

مباراة مكارم المهدية ونسر طبلبة سيتم تعيين موعدها ومكان اجرائها لاحقا.



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