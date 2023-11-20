سيدي بوزيد: حملة تحسيسية حول بطاقة العلاج الالكترونية "لباس"

نظم المركز الجهوي للتأمين على المرض، اليوم الاثنين، بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حملة تحسيسية للحث على الحصول والانطلاق في استعمال بطاقة العلاج الالكترونية "لباس"، التى تعوض البطاقة الورقية.



واوضح رئيس المركز الجهوي للتأمين على المرض بسيدي بوزيد منور الشايب في تصريح لصحفي "وات"، أن البطاقة الالكترونية "لباس" لا تجدد، وتندرج ضمن منظومة التبادل الالكتروني للمعلومات، وقد انطلق العمل بها في المستشفيات العمومية، حيث تم تجهيزها لقراءة كل المعلومات الموجودة بها، وهي مرتبطة مباشرة بالصندوق الوطني للتامين على المرض.





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وأشار الى أن الحملة موجهة للمضمون الاجتماعي في مرحلة أولى، لحثه على الحصول على البطاقة وعلى استعمالها والتخلي عن استعمال البطاقة الورقية، واوضح أنه يمكن التثبت عن طريق الرقم *1017* ثم رقم بطاقة التعريف، للحصول على البطاقة من مكاتب البريد أو من مركز التأمين على المرض، وأضاف أن الحملة موجهة أيضا لمكاتب و فضاءات الاستقبال في المؤسسات الاستشفائية للمطالبة ببطاقة العلاج الالكترونية بهدف ادخالها حيز العمل.



وتم ، وفق ذات المصدر، توزيع بطاقة العلاج الالكترونية على حوالي 60 بالمائة من التونسيين، ولا تزال نسبة استعمالها في المستشفيات "دون المأمول"، وفق تقديره.



تجدر الاشارة الى أنّ بطاقة "لاباس"، هي بطاقة صحية ذكية مجانية يقدّمها الصندوق الوطني للتامين على المرض "الكنام" للمضمون الاجتماعي، وهي تعوض البطاقة الورقية التي كان يجددها المواطن بصفة دورية وتجنّبه الانتقال إلى مقرات الصندوق، وتساهم في ربح الوقت، كما تتضمّن البطاقة في البداية معطيات إدارية كالهوية وسقف المنظومة الصحية المعتمدة، وتساعد المستشفيات على جمع المعطيات حول المضمون الاجتماعي.