الحرب على غزة.. الاحتلال يحاصر المستشفى الإندونيسي ومخاوف من مجزرة جديدة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ45، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف المستشفى الإندونيسي ومستشفى العودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع 8 شهداء وجرحى بينهم طبيب.



يأتي ذلك، بينما قال مسؤول طبي بمستشفى الشفاء، إن الاحتلال يحتجز أكثر من 200 من المرضى والطواقم الطبية، ويستخدمهم دروعا بشرية.





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وبينما أقرّ جيش الاحتلال بمقتل 7 من قواته بينهم ضباط في معارك يوم أمس الأحد، أكدت كتائب عز القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أنها أوقعت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، في استهدافات متعددة لقوات الاحتلال في غزة بينهم 6 من مسافة صفر.