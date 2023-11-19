ندوة وطنية تبحث سبل تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في ظل انحباس الأمطار

خصصت الندوة الوطنية حـول الشح المائي وترشيد استهلاك الماء، للبحث في كيفية تأمين التزود بالماء الصالح للشرب في ظل انحباس الأمطار.





كما تطرق المشاركون، خلال انعقاد الندوة الوطنية التحسيسية، امس السبت، بمقر وزارة الفلاحة، الى مسالة تأمين الأمن الغذائي في ظل تواصل انحباس الامطار ودور الاعلام والمجتمع المدني في معاضدة مجهودات الدولة للتحسيس والتوعية في مجال ترشيد استهلاك الماء.



وأكّد كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، رضا قبوج، تواصل عملية التحسيس والتوعية لكونها تهم كافة المتدخّلين في مجال المياه وخاصّة المجتمع المدني، لمعاضدة المجهودات التّي تقوم بها الوزارة على أن تكون في إطار شراكة فعالة لبلوغ الأهداف المرجوّة.كما أكّد قبوج، في هذا الصدد، انفتاح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على كل الأفكار والآراء البناءة من خلال مقاربة تشاركية وشفافة.وتندرج هذه الندوة الوطنية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، ضمن توصيات وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، خلال جلسة عمل بتاريخ 4 نوفمبر 2023 حول حوكمة التزود بالماء، وتعد تتويجا لسلسلة من النّدوات الجهوية التي تم عقدها خلال هذا الأسبوع بمختلف ولايات الجمهوريّة.