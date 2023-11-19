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تصفيات كاس العالم 2026 - الحكم الطوغولي غناما اكليسو يدير مقابلة المنتخب المالاوي ونظيره التونسي

Publié le Dimanche 19 Novembre 2023 - 10:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا طوغوليا لإدارة مباراة المنتخب المالاوي ونظيره التونسي المقررة يوم الثلاثاء المقبل انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت تونس لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة ضمن تصفيات كاس العالم 2026.
ويتركب طاقم التحكيم من الحكم أليكسو غناما والمساعدين كوملان دومينيو وكبيلافيا عبدو.
يذكر ان المنتخب التونسي كان قد فاز في الجولة الافتتاحية على منتخب ساوتومي وبرينسيب 4-صفر بينما تغلب المنتخب المالاوي على مضيفه الليبيري 1-صفر.
كما فاز لحساب المجموعة ذاتها منتخب غينيا الاستوائية على نظيره الناميبي بهدف دون رد.


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